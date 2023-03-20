Военный эксперт Перенджиев: Путин и Си Цзиньпин могут обсудить защиту Арктики от агрессии НАТО

Также Александр Перенджиев предположил, что лидеры двух стран обсудят формирование новой глобальной экономической модели, которая обеспечит многополярный мир.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Военный эксперт и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев предположил, что на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина будет обсуждаться не только ситуация на Украине, но и Арктика.

«Речь будет идти не только об Украине. Речь будет идти и об Арктике, Россия и Китай здесь сотрудничают. Задача - защитить арктические ресурсы от агрессии со стороны НАТО», - заметил в беседе со «Звездой» Перенджиев.

Кроме этого, по словам эксперта, разговор сосредоточится и по таким важным направлениям, как формирование новой глобальной экономической модели, которая обеспечит по-настоящему многополярное мироустройство.

Александр Перенджиев подчеркнул, что речь пойдет о многообразии финансовых систем. Также стороны, возможно, обсудят реформирование и создание новых кредитно-денежных организаций или новые принципы их функционирования.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпина около Внуково-2 ожидает кортеж из более чем 50 машин.