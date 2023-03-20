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Военный эксперт Перенджиев: Путин и Си Цзиньпин могут обсудить защиту Арктики от агрессии НАТО

Тимур Шерзад
12:19 20.03.2023
Также Александр Перенджиев предположил, что лидеры двух стран обсудят формирование новой глобальной экономической модели, которая обеспечит многополярный мир.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Военный эксперт и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев предположил, что на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина будет обсуждаться не только ситуация на Украине, но и Арктика. 

«Речь будет идти не только об Украине. Речь будет идти и об Арктике, Россия и Китай здесь сотрудничают. Задача - защитить арктические ресурсы от агрессии со стороны НАТО», - заметил в беседе со «Звездой» Перенджиев. 

Кроме этого, по словам эксперта, разговор сосредоточится и по таким важным направлениям, как формирование новой глобальной экономической модели, которая обеспечит по-настоящему многополярное мироустройство.   

Александр Перенджиев подчеркнул, что речь пойдет о многообразии финансовых систем. Также стороны, возможно, обсудят реформирование и создание новых кредитно-денежных организаций или новые принципы их функционирования. 

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпина около Внуково-2 ожидает кортеж из более чем 50 машин.

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