В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Си Цзиньпин заявил о необходимости увеличения инвестиций и торговли между РФ и КНР

Максим Крюков
02:34 20.03.2023
Как отметил китайский лидер, Москве и Пекину необходимо создавать более благоприятные условия для высококачественного развития сотрудничества в инвестиционной и торгово-экономической сферах.
Си Цзиньпин заявил о необходимости увеличения инвестиций и торговли между РФ и КНР
© Фото: Li Xueren XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

Москва и Пекин должны наращивать объем и качество инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. Об этом в статье для РИА Новости и «Российской газеты» написал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

«Необходимо продвигать параллельное наращивание объема и качества инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, укреплять политические координации, создавать более благоприятные условия для высококачественного развития инвестиционного сотрудничества», - говорится в материале китайского лидера.

Генсек Компартии Китая добавил, что странам также следует преумножить объем двусторонней торговли, расширить общность интересов, а также продолжить поиски новых точек роста.

Помимо этого, Си Цзиньпин заявил, что целью его визита в Россию является укрепление дружбы, сотрудничества и мира. В своей статье для российских СМИ китайский лидер также выразил готовность наметить новые планы с российским президентом Владимиром Путиным для открытия новых перспектив в отношениях между Пекином и Москвой.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:42 В стране и мире
Путин: Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине
18:01 В стране и мире
Путин заявил, что Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в СВО
17:54 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места смертельного взрыва авто командира взвода ППС в Херсонской области
16:46 В стране и мире
Крупный пожар произошел на складе в Новой Москве
16:18 В стране и мире
FT: в ЕС не хватает взрывчатки для поставок на Украину
Популярное
Видео
Путин за рулем автомобиля оценил восстановление Мариуполя
«КП»: Роману Костомарову ампутировали обе ноги по колено
Видео
Путин заявил, что Западу даже за репой придется обратиться к России
Видео
Суд запретил блогерам Чекалиным пользоваться интернетом
Видео
Момент взрыва на территории здания погранслужбы ФСБ в Ростове попал на видео
Заседание конгресса FIFA впервые переводят на русский язык
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.