Си Цзиньпин заявил о необходимости увеличения инвестиций и торговли между РФ и КНР

Как отметил китайский лидер, Москве и Пекину необходимо создавать более благоприятные условия для высококачественного развития сотрудничества в инвестиционной и торгово-экономической сферах.

© Фото: Li Xueren XinHua Globallookpress

Москва и Пекин должны наращивать объем и качество инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. Об этом в статье для РИА Новости и «Российской газеты» написал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

«Необходимо продвигать параллельное наращивание объема и качества инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, укреплять политические координации, создавать более благоприятные условия для высококачественного развития инвестиционного сотрудничества», - говорится в материале китайского лидера.

Генсек Компартии Китая добавил, что странам также следует преумножить объем двусторонней торговли, расширить общность интересов, а также продолжить поиски новых точек роста.

Помимо этого, Си Цзиньпин заявил, что целью его визита в Россию является укрепление дружбы, сотрудничества и мира. В своей статье для российских СМИ китайский лидер также выразил готовность наметить новые планы с российским президентом Владимиром Путиным для открытия новых перспектив в отношениях между Пекином и Москвой.