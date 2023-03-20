Политолог Маркелов заявил, что Запад боится совместных решений Путина и Си Цзиньпина

Сегодня запланирована встреча президента России и председателя КНР. Как ожидается, она пройдет в формате «один на один».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress

Запад боится совместных глобальных решений РФ и КНР по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина. Встреча двух лидеров даст толчок дальнейшему развитию российско-китайских отношений. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал политолог Сергей Маркелов.

Эксперт добавил, что два глобальных руководителя примут большое количество важных решений «не для прессы».

«Это традиционная восточная загадка, а особенно восточная загадка Си. Она конечно, страшна и болезненна, просто на уровне неприятия, в западной картине мира», - сказал он.

По его словам, несмотря на противление США и их партнеров, в мире формируется новый геополитический «мем» - коллективный Восток. И если это произойдет - «Западу мало не покажется».

Формирование «коллективного Востока» является тревожным сигналом для коллективного Запада, считает политолог.

Ранее стало известно, что лидеры России и Китая встретятся сегодня, 20 марта, во второй половине дня. В настоящий момент борт с Си Цзиньпином направляется в Москву. В Кремле утверждали, что их общение пройдет в формате «один на один».