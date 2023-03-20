Самолет с председателем КНР Си Цзиньпином приземлился во Внуково-2 на полчаса раньше, чем было запланировано.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Наталья Жадько, которая в числе большой группы журналистов встречает высокого гостя в аэропорту Внуково.

Готовится не только пресса. На перроне выстроился военный образцовый оркестр почетного караула, который марширует к трапу. Сообщается, что борт, на котором Си Цзиньпин прибыл в Москву, прилетел на полчаса раньше, чем было запланировано.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ходе визита, который пройдет с 20 по 22 марта, Путин и Си Цзиньпин обсудят китайский план мирного урегулирования ситуации на Украине и двусторонние отношения. Ожидается, что встреча двух лидеров состоится сегодня во второй половине дня.