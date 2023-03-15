Мальчика Федора, пострадавшего при теракте в Брянской области, выписали из больницы
Мальчика Федора из Брянской области, раненного украинскими диверсантами, выписали из больницы. В честь выписки мальчика, спасшего маленьких девочек от пуль украинских боевиков, юнармейцы и волонтеры организовали торжественное мероприятие.
Поздравить Федора с выпиской пришел также губернатор Брянской области Андрей Богомаз. Он поблагодарил врачей за оказанную мальчику помощь. После выписки Федор вместе с мамой поехали в новый дом, подаренный властями региона.
Напомним, 2 марта на территорию Брянской области проникла группа украинских диверсантов. В ходе нападения они обстреляли легковой автомобиль, водитель которого скончался на месте. В салоне также находились Федор и две девочки. Мальчику удалось вывести их с зоны обстрела, но сам он получил ранение в спину. Он поступил в больницу в тяжелом состоянии. За проявленное мужество Федору вручили медаль Следственного комитета России «Доблесть и отвага».