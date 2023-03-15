Мальчика Федора, пострадавшего при теракте в Брянской области, выписали из больницы

Поздравить Федора с выпиской пришел также губернатор Брянской области Андрей Богомаз. Он поблагодарил врачей за оказанную мальчику помощь. После выписки Федор вместе с мамой поехали в новый дом, подаренный властями региона.

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