Спасшему девочек при нападении украинских боевиков мальчику Федору вручили медаль «Доблесть и отвага»

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Десятилетнему мальчику Федору Симоненко из Брянской области вручили медаль Следственного комитета России «Доблесть и отвага». Ее ребенок удостоился за то, что во время атаки украинских диверсантов героически спас находившихся рядом с ним школьниц. Вручил медаль Герой России, руководитель управления воспитательной работы СК РФ, генерал-майор юстиции Сергей Петров.

Кроме того, поздравить Федора и его маму приехали брянский губернатор Александр Богомаз и руководитель областного следственного управления СК РФ Максим Лукичев.

«Не каждый взрослый смог бы повести себя в такой ситуации, как повел Федя», - отметил глава региона.

Напомним, во время проникновения в Брянскую область 2 марта украинские боевики обстреляли легковой автомобиль. Его водитель погиб. В салоне находились трое детей - мальчик вывел двух девочек из опасной зоны, но был ранен в спину пулей.

Однако даже после тяжелого ранения мальчик не растерялся. Он вывел малышек из-под огня и спрятал их в лесополосе. После того, как опасность миновала, Федор сам поймал попутку и добрался до дома.