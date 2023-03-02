«Водитель насмерть, дети выскочили»: мать спасшего детей мальчика о теракте под Брянском
Мама мальчика Федора, который спас детей в Брянской области при нападении украинских националистов, рассказала в беседе со «Звездой» о состоянии ребенка и поделилась некоторыми подробностями произошедшего.
«Еще идет операция», - сообщила мама мальчика.
Рохатхон Тимирова добавила, что живет сама в селе и у нее имеются трудности, чтобы выехать к своему сыну. Мать ребенка также рассказала о том, что конкретно ей известно о случившемся.
«Водитель насмерть. Дети выскочили и побежали по полю, потом вышли на дорогу. Проехал трактор - не остановился. Ехала машина - остановилась, довез до подруги. Знакомая там оказала первую помощь, а там уже вызывали скорую», - рассказала Рохатхон.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом. По словам главы Российского государства, именно такие люди ставят перед собой цель лишить РФ исторической памяти, традиций, истории и языка.
Напомним, сегодня, 2 марта, группа украинских боевиков проникла на территорию Брянской области. Известно, что террористы открыли огонь по гражданскому автомобилю - погиб один человек и ранен ребенок. Также поступила информация о захвате заложников.