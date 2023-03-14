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Экс-министр безопасности Грузии Гиоргадзе рассказал, к чему могут привести протесты в стране

Алексей Курильченко
09:27 14.03.2023
Грузия четко дала понять всему миру, что не желает быть участником противостояния России и Запада, однако США такое положение дел не устраивает.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Протесты в Грузии являются попыткой Вашингтона убедить Тбилиси вступить в конфликт с Россией. При этом грузинское правительство четко дало понять, что не желает быть частью какого-либо блока, кроме ЕАЭС. Об этом заявил бывший министр безопасности Грузии генерал-лейтенант Игорь Гиоргадзе в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

«Это была единственная возможность одернуть правительство Грузии, которое очень робко заявило о попытке обрести самостоятельность во внешней политике. Грузия не собирается никуда, кроме Евроатлантического сообщества. Команда, которая пришла к власти в 2012 году, внесла это стремление в Конституцию. Грузинское правительство не хочет быть участником мясорубки, не хочет быть втянутым в войну. И этого было достаточно, чтобы "маленьким подзатыльником" дать почувствовать, что так себя вести нельзя - хозяин за то, чтобы вы были втянуты в войну», - заявил Гиоргадзе.

После того как первое требование протестующих - пересмотреть закон об иноагентах - было удовлетворено, начали звучать новые лозунги, которые власти также могут принять. Генерал-лейтенант высказал мнение, чем может закончиться для Грузии история с протестами.

«Это зависит от того, как будет идти противостояние Запада и России, и от того, как закончится конфликт на Украине. Я думаю, что сейчас правительство хочет немного отступить и "разрулить" ситуацию, вместо того чтобы настаивать на своем и давать повод для смены власти силовым путем», - заявил экс-министр.

Напомним, протесты в Грузии вспыхнули 6 марта, после того как парламент страны поддержал закон «О прозрачности иностранного влияния». Митинги сопровождались стычками с полицией и арестами. Впоследствии закон был отозван, но представители грузинской оппозиции заявили о намерении продолжать выходить на митинги, так как «не доверяют правящей партии».

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