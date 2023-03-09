Грузинская оппозиция анонсировала новую акцию после отзыва закона об иноагентах
Грузинская оппозиция планирует продолжать выходить на митинги, несмотря на отзыв из парламента законопроекта об иностранных агентах. Об этом заявил представитель партии «Гирчи - больше свободы» Цотнэ Коберидзе.
По его словам, многие оппозиционно настроенные молодые люди не доверяют партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», которая объявила об отзыве законопроекта, а потому в четверг обязательно состоится акция протеста.
«Только мы являемся гарантами того, чтобы страна стала частью Запада... Нам нужно четкое объяснение, как они планируют отзывать законопроект», - сказал Коберидзе.
Помимо этого, оппозиция требует отпустить задержанных на митингах людей.
Массовые протесты в Грузии из-за принятого в первом чтении закона об иностранных агентах начались 7 марта. На улицы Тбилиси, Батуми и Кутаиси в общей сложности вышло более 10 тысяч человек. В конечном итоге демонстранты попытались взять штурмом парламент, бросали в силовиков «коктейли Молотова». Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что закон об иноагентах несовместим с ценностями Евросоюза и противоречит цели Грузии по присоединению к ЕС. В США не исключили возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с «подавлением прав человека». Позже грузинские власти отозвали из парламента спровоцировавший волнения закон.