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Грузинская оппозиция анонсировала новую акцию после отзыва закона об иноагентах

Анна Касаткина
12:36 09.03.2023
Оппозиционеры «не доверяют» партии, отозвавшей законопроект, и требуют отпустить задержанных.
Грузинская оппозиция анонсировала новую акцию после отзыва закона об иноагентах
© Фото: Sputnik, РИА Новости
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Грузинская оппозиция планирует продолжать выходить на митинги, несмотря на отзыв из парламента законопроекта об иностранных агентах. Об этом заявил представитель партии «Гирчи - больше свободы» Цотнэ Коберидзе.

По его словам, многие оппозиционно настроенные молодые люди не доверяют партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», которая объявила об отзыве законопроекта, а потому в четверг обязательно состоится акция протеста.

«Только мы являемся гарантами того, чтобы страна стала частью Запада... Нам нужно четкое объяснение, как они планируют отзывать законопроект», - сказал Коберидзе.

Помимо этого, оппозиция требует отпустить задержанных на митингах людей.

Массовые протесты в Грузии из-за принятого в первом чтении закона об иностранных агентах начались 7 марта. На улицы Тбилиси, Батуми и Кутаиси в общей сложности вышло более 10 тысяч человек. В конечном итоге демонстранты попытались взять штурмом парламент, бросали в силовиков «коктейли Молотова». Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что закон об иноагентах несовместим с ценностями Евросоюза и противоречит цели Грузии по присоединению к ЕС. В США не исключили возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с «подавлением прав человека». Позже грузинские власти отозвали из парламента спровоцировавший волнения закон.

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