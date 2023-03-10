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Парламент Грузии отказался от законопроекта об иноагентах

Анна Назайкина
11:39 10.03.2023
Как утверждается, против документа проголосовали 35 депутатов.
Парламент Грузии отказался от законопроекта об иноагентах
© Фото: Sputnik, РИА Новости
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Грузинский парламент сегодня, 10 марта, большинством голосов выступил во втором чтении против закона об иностранных агентах, который привел к  массовым протестным акциям в Тбилиси. Трансляцию заседания показывали грузинские телеканалы.

По регламенту парламента для официального отказа от принятого в первом чтении законопроекта против документа должно проголосовать большинство депутатов во втором чтении.

Спикер парламента Шалва Папуашвили объявил, что 35 парламентариев выступили против данной инициативы, один депутат поддержал законопроект.

Накануне правящая партия Грузия заявила, что законопроект будет отозван, так как руководство страны должно вести государство к европейской интеграции, а не тратить силы жителей страны на противостояние.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что данный законопроект был вдохновлен опытом Соединенных Штатов. В то же время в Вашингтоне ранее пригрозили грузинским властям санкциями в случае, если будет принят закон «О прозрачности иностранного влияния».

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