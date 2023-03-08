В поддержку бушующей толпы: чем грузинский закон об иноагентах не устроил США

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Коктейль Молотова падает точно за спины обороняющейся полиции. Взрыв, пламя перекидывается на других бойцов спецназа, его пытаются потушить водометами - вечер в Тбилиси уже с первыми взрывами бутылок с зажигательной смесью около здания республиканского парламента обещал перерасти в крайне жаркую ночь.

Накануне грузинские законодатели собрались на принятие закона о местных инагентах. Это и вызвало первые волны протеста. Чтобы успокоить собирающуюся толпу оппозиции, грузинские депутаты объявили о переносе слушаний по законопроекту, но уже с наступлением темноты все же приняли одобрили его в первом чтении. Как только известия дошли до людей – в центре грузинской столицы моментально вспыхнуло настоящее сражение.

Несколько тысяч демонстрантов волна за волной атаковали здание парламента, полиция применила свето-шумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы.

В ответ летели камни, бутылки с водой и коктейли Молотова. Некоторым протестующим даже удалось прорываться через полицейский кордон во двор парламента. В какой-то момент из окна здания даже начал валить дым. В итоге грузинским силовикам удалось вытеснить протестующих в Тбилиси с прилегающей к парламенту территории.

А дальше началось самое интересное. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что поддерживает выступающих против законопроекта об иноагентах. Более того, заявила что наложит вето на принятое постановление. При этом как раз сейчас грузинский президент находится в США.

Американский Госдепартамент мгновенно отреагировал на события в Тбилиси полной поддержкой бесчинствующей и жгущей полицейских толпы. Спикер Госдепа Нед Прайс заявил о возможных санкциях в отношении представителей властей Грузии.

«Я не буду называть конкретных физических или юридических лиц, которые могут быть подвергнуты американским или другим санкциям. Но в нашей компетенции есть ряд инструментов, которые позволят нам привлечь к ответственности любого человека в любой стране мира, ответственного за подавление прав человека», - заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

Похожую полемику тут же подхватила и Европа. Глава Европарламента Жозеп Боррель прямо заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси закон об иноагентах несовместим с ценностями и стандартами ЕС и противоречит цели Грузии вступить в Евросоюз. А ведь грузинская версия проекта закона об инагентах – всего лишь гораздо более мягкая того же закона из США.

Согласно грузинской версии документа, агентом иностранного влияния должно считаться юридическое лицо, более 20% финансирования которого идет из-за рубежа. Иностранным агентом, согласно документу, может быть и СМИ, при этом инициатива не касается физических лиц. А в Америке физические лица преследуются по уголовной статье.

«У маленьких стран абсолютно нет выбора. У американских властей очень много рычагов давления, чтобы заставить любую страну делать то, что они хотят. Здесь не столько вопрос экономической или финансовой выгоды. Это реально – идеологический режим...Главный цель здесь – установить американский порядок по всем миру», - сказал американский журналист, политолог Джон Вароли.

Эти протесты стали одними из самых массовых в Грузии за последние годы. Утром сообщалось об около 250 пострадавших в ходе столкновений и 300-т задержанных. После массовых протестов председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.