Спецназ разогнал протестующих в Тбилиси с помощью водометов и газа

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Грузинским силовикам удалось вытеснить протестующих в Тбилиси с прилегающей к парламенту территории. В настоящий момент продолжается зачистка, полицейские активно применяют слезоточивый газ, дубинки и водометы, сообщает ТАСС. Площадь окутана едким дымом, звучат сирены и призывы к собравшимся разойтись.

Протестующие продолжают забрасывать правоохранителей камнями и бутылками. Многие получили травмы и надышались газом. На опубликованных кадрах видно, как митингующие пытаются скрыться в ближайших улицах, слышен постоянный кашель. Полиция наступает на протестующих с двух сторон - с площади Свободы и улицы 9 апреля.

Ранее сообщалось, что демонстрантам удалось прорвать металлические заграждения и проникнуть в задний двор здания парламента. Там их встретил спецназ и водометы. Протесты начались в столице Грузии еще днем. Оппозиция выступает против принятия законопроекта об иноагентах. Он подразумевает создание реестра СМИ, организаций и субъектов, получающих финансирование из-за границы. Демонстранты считают, что таким образом Грузия становится дальше от вступления в Евросоюз.