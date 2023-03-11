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Патриарх Кирилл обратился к Папе Римскому с призывом остановить изгнание монахов из Киево-Печерской лавры

Сергей Лебедев
22:54 11.03.2023
Также обращение было направлено генсеку ООН Антониу Гутерришу и генсеку ОБСЕ Хельге Марии Шмид.
Патриарх Кирилл обратился к Папе Римскому с призывом остановить изгнание монахов из Киево-Печерской лавры
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, Папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид и к другим представителям международных организаций и религиозным лидерам с посланием по поводу ситуации в Киево-Печерской лавре.

Он призвал приложить все возможные усилия для недопущения изгнания монахов Украинской православной церкви из святыни и принудительного закрытия монастыря. Об этом в субботу сообщили на сайте Московского патриархата.

«Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом», - отметил патриарх.

Напомним, недавно администрация заповедника «Киево-Печерская лавра» обязала монахов УПЦ покинуть монастырь до 29 марта. Ее представители заявили якобы о нарушениях обителью условий договора по использованию государственного имущества. В ответ в Украинской православной церкви заявили, что не собираются покидать здание Киево-Печерской лавры. По словам представителей УПЦ, нет юридических обоснований для выселения.

Ранее предстоятелем канонической Украинской православной церкви митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием было направлено обращение в ООН по причине дискриминации православных христиан в Украине со стороны властей. В своем обращении митрополит отметил антицерковные законопроекты, применение персональных санкций к религиозным деятелям УПЦ и противозаконную деятельность органов местного самоуправления. 

А в январе появилась информация, что в отношении наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической УПЦ Павла Лебедя возбудили уголовное дело. Священнику инкриминируют разжигание религиозной вражды. Поводом для разбирательства стала фраза из выступления митрополита во время рождественского богослужения. В изложении Юрчишина, священнослужитель назвал духовенство ПЦУ «раскольниками и самосвятами», «группой безбожников, бандитов, ведущих открытую войну против Церкви».

Кроме того, в конце прошлого года сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски на территории Киево-Печерской лавры. Также правоохранители пришли и в другие святыни, находящиеся под управлением УПЦ.

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