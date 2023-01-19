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В отношении наместника Киево-Печерской лавры завели уголовное дело

Ирина Елагина
18:20 19.01.2023
По сведения депутата Рады, представителю УПЦ инкриминируют разжигание религиозной вражды.
В отношении наместника Киево-Печерской лавры завели уголовное дело
© Фото: УПЦ
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По данным депутата Рады Ярослава Юрчишина, в отношении наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической УПЦ Павла Лебедя возбудили уголовное дело. Священнику инкриминируют разжигание религиозной вражды. Юрчишин сам инициировал расследование и сообщил об этом в Telegram-канале.

«Против митрополита Павла из УПЦ открыли уголовное производство», - написал Юрчишин.

Как сообщает РИА Новости, поводом для разбирательства стала фраза из выступления митрополита во время рождественского богослужения. В изложении Юрчишина, священнослужитель назвал духовенство ПЦУ «раскольниками и самосвятами», «группой безбожников, бандитов, ведущих открытую войну против Церкви».

Юрчишин заявил также, что текст речи митрополита Павла Лебедя прошел экспертизу в Генпрокуратуре Украины.

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