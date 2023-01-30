УПЦ направила в ООН обращение о дискриминации православных христиан на Украине со стороны властей

Каноническая Украинская православная церковь сообщила руководству ООН об антицерковных законопроектах и персональных санкциях к её религиозным деятелям.

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Предстоятелем канонической Украинской православной церкви митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием было направлено обращение в ООН по причине дискриминации православных христиан в Украине со стороны властей. Об этом стало известно из сообщения на сайте УПЦ.

«В этот страшный час военного бедствия и чрезвычайно тяжких испытаний хотим просить вас обратить внимание на грубое нарушение права на свободу совести и вероисповедания на Украине, заключающееся в нарушении прав и дискриминации православных христиан Украинской православной церкви», — следует из опубликованного сообщения.

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в своем обращении также отметил антицерковные законопроекты, применение персональных санкций к религиозным деятелям УПЦ и противозаконную деятельность органов местного самоуправления.

УПЦ выражает надежду «на своевременное принятие всех необходимых мер», которые противодействовали бы разжиганию религиозной вражды верующих граждан Украины и религиозных организаций Украинской православной церкви. Также в УПЦ ожидают создание рекомендаций для правительства Украины о защите религиозных свобод.

Напомним, в прошлом году на Украине начались масштабные гонения на каноническую Украинскую православную церковь. По территории всей страны начались обыски и аресты священников, если их начинали подозревать в связях с Россией. Под Рождество 7 января Зеленским было приостановлено гражданство 13 священников канонической УПЦ.

Позже 18 января митрополит РПЦ Антоний Волоколамский впервые в истории выступил на заседании Совбеза ООН, где обсуждали преследование инакомыслящих священников и гонения на каноническую УПЦ на Украине. Митрополит Антоний отметил, что религия обладает большим потенциалом в решении межгосударственных конфликтов, но уничтожение УПЦ мешает мирному диалогу.