СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре
По неподтвержденным данным, украинские силовики якобы проводят «контрразведывательные мероприятия».
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress
Сотрудники Службы безопасности Украины проводит обыски на территории Киево-Печерской лавры. В соцсетях публикуются фотографии силовиков возле лавры.
Об обысках сообщает ТАСС. Также утверждается, что СБУ якобы проводит «контрразведывательные мероприятия», ищет оружие и диверсантов.
Официальной информации об обысках не поступало.