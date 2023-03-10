Монахов Киево-Печерской лавры УПЦ обязали освободить обитель до 29 марта

В Киево-Печерской лавре отметили, что единственным основанием для отселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Министерства культуры и информационной политики Украины.

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Руководство Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» уведомило монахов Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) о расторжении договора аренды с 29 марта 2023 года, что означает требование выселиться из обители к указанной дате.

«Свой ультиматум чиновники Минкульта объясняют выводами Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций в Украине», - говорится в сообщении, которое было опубликовано на официальном сайте Лавры.

В святыне отметили, что никакие юридические основания для таких действий указаны не были, подчеркнув, что выводы Межведомственной группы составлялись предвзято и с грубым нарушением юридических норм.

«Итак, единственным основанием для отселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта», - резюмировали в монастыре.

Ранее предстоятелем канонической Украинской православной церкви митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием было направлено обращение в ООН по причине дискриминации православных христиан в Украине со стороны властей. В своем обращении митрополит отметил антицерковные законопроекты, применение персональных санкций к религиозным деятелям УПЦ и противозаконную деятельность органов местного самоуправления.