Postimees: под Артемовском погиб эстонский наемник

К украинскому «Интернациональному легиону» он присоединился осенью 2022 года.

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Под Артемовском погиб эстонский наемник, бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак, сообщает издание Postimees.

Мужчина, принимавший участие в боевых действиях на стороне официального Киева, попал под обстрел артиллерии. Как утверждает издание, это первый эстонец, погибший в ходе специальной военной операции, которую проводят ВС РФ. Сообщается, что осенью прошлого года Иво Юрак присоединился к украинскому «Интернациональному легиону».

Ранее сообщалось о гибели других иностранных наемников в зоне спецоперации. Среди них - гражданин Великобритании и американец Эндрю Питерс, ранее служивший в Афганистане.

На днях на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что наши войска продолжают освобождать Артемовск, а взятие города позволит вести наступление вглубь неприятельской обороны.

Накануне корреспондент Валентин Гвоздев показал, как российские ремонтники превратили трофейный БРДМ в грозное оружие, установив на него контейнер с неуправляемыми авиационными ракетами. Блок спарен со штатным крупнокалиберным пулеметом.