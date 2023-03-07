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Шойгу заявил, что взятие Артемовска позволит вести наступление вглубь обороны противника

12:57 07.03.2023
Этот город является важным узлом вражеской обороны в Донбассе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Наши войска продолжают освобождать Артемовск, взятие города под контроль позволит вести наступление вглубь неприятельской обороны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства назвал этот населенный важным узлом обороны вооруженных сил Украины в Донбассе.

«Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Шойгу озвучил потери противника в живой силе за февраль. По его словам, они выросли на 40%  в сравнении с прошлым месяцем и превысили 11 тысяч человек. Он обвинил Киев в безразличном отношении к своим людям в угоду Западу. При этом, приоритетов ВС РФ министр назвал сохранение жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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