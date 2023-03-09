Ремонтники превратили трофейный БРДМ в грозное оружие, установив на него блок ракет

Разработка состоит из БРДМ с установленным на нем контейнером НАР (неуправляемых авиационных ракет). Блок спарен со штатным крупнокалиберным пулеметом.

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В ходе боевых действий техника неизбежно получает повреждения. Задача ремонтных подразделений - вернуть ее в строй как можно скорее. Но подчас в таких местах происходит не только восстановление, но и появление на свет новых, причудливых и при этом весьма эффективных образцов. Как, например, БРДМ, на который установили блок неуправляемых авиационных ракет. За этим процессом понаблюдал Валентин Гвоздев.

«Трофейный украинский броневик после восстановления и модернизации силами ремонтного батальона из разведывательной машины превратился в серьезную боевую единицу, способную поражать как укрепления, так и бронетехнику украинских националистов», - прокомментировал корреспондент.

Вся отреставрированная техника, прежде чем вернуться в войска, проходит испытания на импровизированном полигоне вблизи рембазы. Здесь же проходил испытания и опытный образец на базе трофейного БРДМ.

Крепление для блока неуправляемых ракет разработано специалистами рембата. По сути, блок спарен со штатным крупнокалиберным пулеметом Владимирова, это позволяет с легкостью наводиться на цель, а также вести огонь по навесной траектории, что увеличивает дальность стрельбы с двух до четырех километров. Главное преимущество такой модернизации - простота и малая стоимость. После первых испытаний аналогичным вооружением оснастили и многоцелевой легкобронированный тягач, или «мотолыгу», как его называют в войсках.

Еще один пример изобретательности наших бойцов - зенитная установка С-60, установленная на грузовик. Это делает ее намного мобильнее, к тому же теперь она может весьма эффективно работать по наземным целям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.