На Украине погиб бывший американский военный, служивший в Афганистане

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В ходе боев с российскими войсками погиб бывший американский военный Эндрю Питерс. Он воевал в рядах украинских националистов. Об этом сообщает Общественное радио Висконсина. Отмечается, что ранее мужчина служил в Афганистане.

Сейчас семья вместе с посольством США в Киеве пытается вернуть останки военного домой. В Госдепартаменте отметили, что оказывается вся возможная консульская помощь.

Напомним, ранее появлялась информация, что в зоне украинского конфликта погиб бывший морской пехотинец США Пит Рид. Он служил наемником.

Эти данные подтвердили в американском Госдепартаменте.