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В Британии сообщили о гибели еще одного наемника на Украине

Ирина Елагина
04:23 04.03.2023
Погибший британский наемник служил в составе украинского иностранного легиона.
В Британии сообщили о гибели еще одного наемника на Украине
© Фото: Friso Gentsch dpa Globallookpress
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Гражданин Великобритании, служивший в составе украинского иностранного легиона, погиб в зоне конфликта в феврале 2023 года. О смерти британского наемника на Украине сообщила газета INEWS.
В МИД подтвердили, что поддерживали семью погибшего в Украине британца и поддерживали связь с местными властями.

«В прошлом месяце погиб британский доброволец, доставлявший оружие и припасы передовым войскам на Украине», - пишет издание.

По данным СМИ, наемник прибыл в зону боевых действий в апреле 2022 года из Ливерпуля и был известен по прозвищу «Scouse» - ливерпулец.

«Он оказывал материально-техническую поддержку войскам, выдерживая минометные и артиллерийские обстрелы в горячих точках, включая Бахмут и Харьковскую область. Он управлял поставками по всей стране. Он не был бойцом; он был как сержант тылового снабжения», - рассказал изданию о погибшем наемнике его сослуживец из США.

В Министерстве иностранных дел и международного развития Великобритании (FCDO) изданию подтвердили гибель гражданина страны на Украине и сообщили, что «поддерживают семью британца, погибшего на Украине, и поддерживаем связь с местными властями».

В публикации также отмечено, что «правительство Великобритании предостерегло от поездок в Украину по любой причине».

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