Президент Финляндии Саули Ниинисте уточнил, что абсолютно готов говорить с российским лидером, если «в этом будет какая-то польза». Он уточнил, что в данный момент не видит «ничего такого»

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Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным. Он сказал об этом в интервью Bloomberg.

«Должен сказать, что я абсолютно готов поговорить с ним, если в этом будет какая-то польза. Но в данный момент не видим ничего такого», - заметил Ниинисте.

Напомним, что Финляндия собирается вступить в НАТО. Сам Ниинисте призывал европейцев готовиться к экономическому спаду.

В то же время президент России Владимир Путин подчеркивал, что сложившаяся ситуация станет мощным шагом к дальнейшей суверенизации страны. Как добавил президент, «не было бы счастья, да несчастье помогло».

Также Путин заметил, что Россия столкнулась с прямыми угрозами безопасности, при этом бойцы на передовой показывают примеры отваги и решимости.