Президент Финляндии Ниинисте заявил о готовности к переговорам с Путиным
Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным. Он сказал об этом в интервью Bloomberg.
«Должен сказать, что я абсолютно готов поговорить с ним, если в этом будет какая-то польза. Но в данный момент не видим ничего такого», - заметил Ниинисте.
Напомним, что Финляндия собирается вступить в НАТО. Сам Ниинисте призывал европейцев готовиться к экономическому спаду.
В то же время президент России Владимир Путин подчеркивал, что сложившаяся ситуация станет мощным шагом к дальнейшей суверенизации страны. Как добавил президент, «не было бы счастья, да несчастье помогло».
Также Путин заметил, что Россия столкнулась с прямыми угрозами безопасности, при этом бойцы на передовой показывают примеры отваги и решимости.