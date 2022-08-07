Президент Финляндии призвал европейцев готовиться к экономическому спаду

Глава государства также заметил, что ухудшение экономической обстановки может повлиять на концепцию европейского единства.

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Президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил, что в европейские страны надвигается экономический спад. Глава государства указал на трудности, с которыми сталкивается Евросоюз, и подчеркнул, что финны должны быть готовы к отсутствию улучшений в экономической ситуации каждый год, к чему все привыкли.

«Я должен сказать, что беспокойство по поводу эскалации на Украине растет. Этот риск по-прежнему присутствует все время, и его необходимо учитывать», - отметил президент в беседе с Maaseudun Tulevaisuus.

Лидер Финляндии также заметил, что ухудшение экономической обстановки может повлиять на концепцию европейского единства.

Ранее в министерстве иностранных дел Финляндии заявили, что продажа санкционных товаров, если их предполагается использовать на территории России, запрещена. Магазины обязаны отказывать в продаже санкционного товара, если покупатель намерен вывезти его в РФ.