В Финляндии назвали две главные причины своего стремления в НАТО
Глава финского МИД Пекка Хаависто рассказал, что побудило Хельсинки начать стремиться в Организацию Североатлантического договора.
В беседе с японским агентством Kyodo он заявил - на то, чтобы подать заявку на членство в НАТО Финляндию побудила российская спецоперация, а также «ядерная риторика» Москвы.
Глава финского внешнеполитического ведомства считает, что после того, как началась СВО, «изменились реалии безопасности в Европе».
Также дипломат добавил, что заявления России о ядерном оружии подтолкнули Хельсинки к тому, чтобы задуматься о реакции на них и о необходимой поддержке.
Напомним, что в мае Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, однако тогда процесс был замедлен из-за выдвинутых Анкарой условий. На данный момент не все члены Североатлантического альянса ратифицировали присоединение этих двух скандинавских стран к блоку - Венгрия и Турция еще не сделали этого.