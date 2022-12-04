В Финляндии назвали две главные причины своего стремления в НАТО

Глава финского внешнеполитического ведомства считает, что после того, как началась СВО, «изменились реалии безопасности в Европе».

© Фото: Xander Heinl, imago-images.de, GlobalLookPress

Глава финского МИД Пекка Хаависто рассказал, что побудило Хельсинки начать стремиться в Организацию Североатлантического договора.

В беседе с японским агентством Kyodo он заявил - на то, чтобы подать заявку на членство в НАТО Финляндию побудила российская спецоперация, а также «ядерная риторика» Москвы.

Глава финского внешнеполитического ведомства считает, что после того, как началась СВО, «изменились реалии безопасности в Европе».

Также дипломат добавил, что заявления России о ядерном оружии подтолкнули Хельсинки к тому, чтобы задуматься о реакции на них и о необходимой поддержке.

Напомним, что в мае Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, однако тогда процесс был замедлен из-за выдвинутых Анкарой условий. На данный момент не все члены Североатлантического альянса ратифицировали присоединение этих двух скандинавских стран к блоку - Венгрия и Турция еще не сделали этого.