Путин о санкциях Запада: не было бы счастья, да несчастье помогло

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом прокомментировал пословицей экономическую ситуацию в стране, сложившуюся в связи с санкциями, введенными против РФ.

Глава государства подчеркнул, что это является мощным стимулом для укрепления экономического суверенитета России.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло... Все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета», - сказал Путин.

Российский лидер обратил внимание на то, что те сложности, которые западные страны стремились создать России, благодаря грамотным действиям российского банковского сообщества, правительственных структур, а также усилиям ЦБ получилось преодолеть.

Ранее Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявлял, что экономические рестрикции, введенные против РФ, в сущности, являются лишь средством. Истинная цель Запада - заставить «страдать» российских граждан.