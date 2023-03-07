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Путин о санкциях Запада: не было бы счастья, да несчастье помогло

Анна Назайкина
15:49 07.03.2023
Сложившаяся ситуация станет мощным шагом к дальнейшей суверенизации страны, считает российский лидер.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом прокомментировал пословицей экономическую ситуацию в стране, сложившуюся в связи с санкциями, введенными против РФ.

Глава государства подчеркнул, что это является мощным стимулом для укрепления экономического суверенитета России.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло... Все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета», - сказал Путин.

Российский лидер обратил внимание на то, что те сложности, которые западные страны стремились создать России, благодаря грамотным действиям российского банковского сообщества, правительственных структур, а также усилиям ЦБ получилось преодолеть.

Ранее Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявлял, что экономические рестрикции, введенные против РФ, в сущности, являются лишь средством. Истинная цель Запада - заставить «страдать» российских граждан.

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