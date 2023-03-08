Путин: РФ столкнулась с прямыми угрозами безопасности, мы видим примеры отваги и решимости
Как отметил глава государства, во времена вызовов и испытаний проявляются лучшие качества человека.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
РФ столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитету, в такой трудный момент наш народ проявил отвагу и решимость. Об этом президент России Владимир Путин заявил перед началом церемонии вручения госнаград выдающимся женщинам страны.
«Сейчас, когда Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитету, мы видим множество примеров отваги и решимости», - сказал он.
Как отметил глава государства, во времена вызовов и испытаний проявляются лучшие качества человека.
Ранее стало известно, что российский лидер в среду, 8 марта, наградит в Кремле выдающихся женщин нашей страны. Как утверждалось, наград будут удостоены представительницы различных профессий.