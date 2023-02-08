В офисе Сунака заявили, что Британия будет готовить украинских летчиков и морских пехотинцев
Британия будет готовить украинских военных пилотов и морских пехотинцев. Об этом сообщили в офисе премьер-министра страны Риши Сунака.
«Офис Сунака объявил о планах расширить военную подготовку ВСУ на море и в воздухе, включая подготовку пилотов истребителей и морских пехотинцев, и ускорить поставки военного оборудования», - сообщает агентство Reuters со ссылкой на офис премьер-министра.
Ранее в британской прессе заявили, что противостояние России обернулось для Британии ужасающей реальностью.
А российские дипломаты в Лондоне предупредили, что британские поставки военной техники киевскому режиму, включая ранее объявленные танки Challenger 2, станут законной целью для Вооруженных сил России.
Кроме того, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что мир на Украине наступит, когда Запад прекратит поставлять оружие киевскому режиму.