В офисе Сунака заявили, что Британия будет готовить украинских летчиков и морских пехотинцев

Также в офисе премьер-министра Британии заявили о намерении ускорить поставки военного оборудования Украине.

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Британия будет готовить украинских военных пилотов и морских пехотинцев. Об этом сообщили в офисе премьер-министра страны Риши Сунака.

«Офис Сунака объявил о планах расширить военную подготовку ВСУ на море и в воздухе, включая подготовку пилотов истребителей и морских пехотинцев, и ускорить поставки военного оборудования», - сообщает агентство Reuters со ссылкой на офис премьер-министра.

Ранее в британской прессе заявили, что противостояние России обернулось для Британии ужасающей реальностью.

А российские дипломаты в Лондоне предупредили, что британские поставки военной техники киевскому режиму, включая ранее объявленные танки Challenger 2, станут законной целью для Вооруженных сил России.

Кроме того, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что мир на Украине наступит, когда Запад прекратит поставлять оружие киевскому режиму.