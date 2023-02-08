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Небензя заявил, что мир на Украине наступит, когда Запад прекратит поставлять Киеву оружие

Семен Лавров
02:40 08.02.2023
Постпред РФ при ООН заявил, что Россия надеется на мир, однако он может наступить только тогда, когда Запад перестанет вооружать украинских боевиков.
Небензя заявил, что мир на Украине наступит, когда Запад прекратит поставлять Киеву оружие
© Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации
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Наступление мира на Украине приблизится, как только Запад перестанет вооружать Киев. Об этом на брифинге заявил официальный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Когда они реалистично прислушаются к нашим обеспокоенностям, тогда, думаю, перспективы мира будут ближе», - сказал он.

Постпред также назвал снабжение Украины оружием «безумием». По его мнению, тем, кто ведет боевые действия против России руками украинцев, следует остановиться.

«Мы все надеемся на мир», - заявил дипломат.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу констатировал, что передача Киеву наступательного вооружения ведет к непредсказуемому уровню эскалации и фактически вовлекает в конфликт страны НАТО. Он также подчеркнул, что Запад призывает украинских боевиков к захвату территорий РФ.

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