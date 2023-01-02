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Daily Mail: противостояние России обернулось для Британии ужасающей реальностью

Ирина Елагина
10:19 02.01.2023
По данным английских СМИ, на фоне поддержки «украинских друзей» британский премьер столкнулся с серьезными проблемами внутри страны.
Daily Mail: противостояние России обернулось для Британии ужасающей реальностью
© Фото: Tejas Sandhu, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Новый год для Британии начался с «зимнего кризиса». Таблоид The Daily Mail проанализировал ситуацию внутри страны и пришел к выводу, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак столкнулся «с ужасающей реальностью».

Насущной проблемой стало «катастрофическое» положение службы скорой помощи. По словам врача одной из клиник из-за сбоев в логистике в отделениях «неотложки» каждую неделю умирает до 500 пациентов.

«Тысячи пациентов вынуждены более 12 часов ждать в отделениях неотложной помощи решения о том, следует ли их госпитализировать, в то время как другие остаются застрявшими в машинах скорой помощи. Опрос, проведенный в выходные дни, показал, что общественность считает, что Национальная служба здравоохранения должна быть приоритетом правительства, поскольку миллионы людей ждут плановой операции», - пишет издание.

Пагубное влияние на социально-экономическое положение страны оказывает рекордная миграция.

«По официальным данным, Ла-Манш в прошлом году пересекли рекордные 45 756 мигрантов, несмотря на огромные усилия министров, направленные на то, чтобы попытаться остановить контрабанду людей», - отмечает газета.

На фоне инфляции в стране растут протестные настроения, велика угроза забастовки на железнодорожном транспорте, новые протесты медсестер и персонала скорой помощи.

При этом британский лидер заявляет о намерении Лондона и впредь поддерживать «украинских друзей» в борьбе против «жестоких действий Путина» и декларирует, что правительство прежде всего ориентировано на интересы британцев.

Эксперт издания подчеркнул, что британский премьер прекрасно знает, «с какими проблемами он сталкивается», и знает причины этих проблем - это последствия пандемии Covid и украинского конфликта, «которые продолжают вызывать глобальное экономическое давление».

Ранее сообщалось, что пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака, упомянувшего конфликт на Украине и президента РФ Владимира Путина в своем новогоднем обращении к нации. По мнению британцев, власти игнорируют интересы собственной страны.

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