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Дипломаты РФ в Лондоне назвали танки Challenger 2 на Украине законной целью для ВС РФ

Ян Брацкий
17:49 14.01.2023
Как заявили российские дипломаты, наращивание военной помощи Киеву со стороны Великобритании отвечает курсу Лондона на затягивание конфронтации.
Дипломаты РФ в Лондоне назвали танки Challenger 2 на Украине законной целью для ВС РФ
© Фото: Graeme Main, MOD, OGL v1.0, Wikimedia
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Решение официального Лондона отправить в зону украинского конфликта тяжелые танки Challenger 2 никак не отразится на успехах украинских националистов и только приведет к новым жертвам. Об этом заявили в посольстве России в британской столице.

«Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя все новые жертвы, в том числе среди мирного населения», - приводит ТАСС сообщение дипмиссии.

Подобное развитие событий полностью устраивает власти Великобритании, добавили российские дипломаты, отметив воинственную риторику и нежелание способствовать переговорному процессу. Как отметили в посольстве, поставка танков свидетельствует о все большей вовлеченности Лондона в конфликт.

«Что касается танков Challenger 2, они вряд ли помогут переломить ситуацию на поле боя, однако станут законной крупной мишенью для российских орудий», - констатировали в дипмиссии.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о готовности отправить в зону конфликта партию танков Challenger 2. Сообщается, что четыре танка отправят Киеву немедленно, а еще восемь доставят в ближайшие дни.

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