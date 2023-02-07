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В Донецке на улице Коммунаров разорвалась украинская мина, погиб человек

Тимур Шерзад
16:18 07.02.2023
Также сообщается о пяти раненых - все они также пострадали от украинской осколочно-фугасной мины.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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«Звезда» публикует кадры последствий украинского обстрела Донецка. Как сообщает наш корреспондент, на улице Коммунаров у дома 32 разорвалась украинская осколочно-фугасная мина. 

По информации от корреспондента «Звезды», в ходе украинского обстрела было ранено пять мирных жителей. Еще один человек погиб. 

Ранее в Донецкой Народной Республике заявили о применении украинскими боевиками химического оружия, сбрасываемого с дронов. Об этом сперва высказался советник Дениса Пушилина Ян Гагин, а затем и сам временно исполняющий обязанности главы региона

А министр обороны России Сергей Шойгу констатировал, что киевский режим продолжает совершать теракты против граждан новых субъектов РФ. Это, как отметил Шойгу, вызвано пониманием, что военным путем Россию не победить

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