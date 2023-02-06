В ДНР заявили о применении врагом химического оружия под Артемовском и Соледаром

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщает, что противник применял боевые отравляющие вещества, которые сбрасывал с беспилотников.

© Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress

Советник врио главы ДНР Ян Гагин в разговоре с ТАСС сообщил о применении украинскими боевиками химического оружия под Артемовском и Соледаром.

По его словам, об этом сообщают командиры российских подразделений. Некоторые бойцы испытывали тошноту, рвоту и сильное головокружение после атак украинских беспилотников.

При этом, как заметил Гагин, применение химоружия противником фиксировалось уже не раз. Характерно, что враг не скрывает этого - украинцы время от времени выкладывают видео, где демонстрируются газовые гранаты зарубежного производства, а также дроны, которые могут их применять.

Ранее публиковались кадры фиксации с беспилотника ударов по позициям украинских боевиков.

А в Минобороны России предупреждали, что украинские боевики планируют провокацию с подрывом зданий медучреждений в Краматорске.