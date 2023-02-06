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Пушилин сообщил о применении врагом химоружия, которое сбрасывается с дронов

Тимур Шерзад
13:18 06.02.2023
Как уточнил врио главы ДНР, противник применяет химическое оружие как на Артемовском направлении, так и на Угледарском.
Пушилин сообщил о применении врагом химоружия, которое сбрасывается с дронов
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о применении украинскими боевиками химического оружия. 

«По заявлениям наших подразделений, командиров, которые выходили уже с такой информацией, это не только на Артемовском направлении, но и на Угледарском направлении, есть факты применения химических составов, которые вызывают недомогание у наших военнослужащих», - сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, жалобы на использование украинскими боевиками химического оружия поступают от командиров уже три недели. 

Также Денис Пушилин заметил, что положение неприятеля в Угледаре сильно ухудшилось. Украинские боевики уже минируют многоэтажные здания в городе на случай отступления. 

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