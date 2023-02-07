Шойгу заявил, что Украина понимает невозможность победить Россию военным путем
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Киеве понимают невозможность победы над Россией военным путем.
«Понимая, что победить Россию военным путем не удастся, украинское руководство продолжает прибегать к преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах России», - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.
Он уточнил характер преступных действий киевского режима - это удары по больницам, местам скопления мирного населения и жилым кварталам, а также теракты на государственных и социальных объектах.
Кроме этого, Сергей Шойгу констатировал попытки максимального затягивания конфликта со стороны Соединенных Штатов Америки и их союзников - именно поэтому они и поставляют киевскому режиму тяжелое наступательное вооружение. При этом министр обороны России подчеркнул, что такие поставки ведут к непредсказуемому уровню эскалации.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов