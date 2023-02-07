Шойгу заявил, что Украина понимает невозможность победить Россию военным путем

Сергей Шойгу заявил, что именно от невозможности победить Россию на поле боя украинское руководство прибегает к терактам.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Киеве понимают невозможность победы над Россией военным путем.

«Понимая, что победить Россию военным путем не удастся, украинское руководство продолжает прибегать к преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах России», - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.

Он уточнил характер преступных действий киевского режима - это удары по больницам, местам скопления мирного населения и жилым кварталам, а также теракты на государственных и социальных объектах.

Кроме этого, Сергей Шойгу констатировал попытки максимального затягивания конфликта со стороны Соединенных Штатов Америки и их союзников - именно поэтому они и поставляют киевскому режиму тяжелое наступательное вооружение. При этом министр обороны России подчеркнул, что такие поставки ведут к непредсказуемому уровню эскалации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов