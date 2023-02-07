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Шойгу: киевский режим продолжает совершать теракты против граждан новых субъектов РФ

13:24 07.02.2023
Сергей Шойгу заявил, что противник прибегает к террористическим актам, потому что понимает о бесперспективности победы над Россией военным путем.
Шойгу: киевский режим продолжает совершать теракты против граждан новых субъектов РФ
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал, что киевский режим продолжает совершать террористические акты против граждан новых субъектов России. 

«Понимая, что победить Россию военным путем не удастся, украинское руководство продолжает прибегать к преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах России», - заявил Шойгу в ходе селекторного совещания. 

Он уточнил, что украинские боевики бьют по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, а также совершают террористические акты как на государственных, так и на социальных объектах. 

Кроме этого, Шойгу отметил варварскую сущность украинского руководства - о ней свидетельствует нежелание киевского режима прекратить огонь на время православного Рождества. 

Также Сергей Шойгу заявил, что Украина потеряла более 6,5 тысяч боевиков за январь.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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