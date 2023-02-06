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Журналистка рассказала, как люди не успевали выбежать из дома во время землетрясения в Турции

Анна Касаткина
22:48 06.02.2023
Под завалами рухнувших в результате стихийного бедствия зданий в турецких городах остаются люди.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Турции продолжаются спасательные работы после разрушительного землетрясения. Под завалами остаются люди, передает с места событий корреспондент «Звезды».

«Многие из тех, кого сейчас ищут под завалами, просто-напросто не успели выбежать из дома, потому что самые сильные и самые разрушительные толчки произошли глубокой ночью», - рассказала она.

На юго-востоке Турции в понедельник произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла. В результате стихийного бедствия в стране погибло 1 762 человека, еще более 12 тысяч пострадали. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил национальный траур до 12 февраля.

В Турцию вылетела группировка специалистов от МЧС РФ на четырех самолетов. В ее состав входят семь кинологических расчетов и более 100 спасателей, которые имеют все необходимое оборудование для поиска и спасения пострадавших.

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