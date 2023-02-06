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Власти Турции сообщили, что число погибших от землетрясений возросло до 1762

Максим Крюков
22:20 06.02.2023
По словам гендиректора AFAD Орхана Татара, ранения получили более 12 тысяч местных жителей.
Власти Турции сообщили, что число погибших от землетрясений возросло до 1762
© Фото: Ammar Safarjalani, XinHua, Global Look Press
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В результате сильных землетрясений, которые произошли на юго-востоке Турции 6 февраля, погибли 1762 местных жителей, более 12 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.

«На данный момент погибли 1762 человека, ранены 12 тысяч 68 человек», - сказал он на брифинге, трансляцию которого вел местный телеканал CANLI.

Татар добавил, что оказались разрушенными более 6,8 тысячи сооружений.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля включительно в связи со страшной трагедией. По его словам, это землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером и выразил глубокие соболезнования в связи с землетрясениями в Турции, которые повлекли многочисленные человеческие жертвы. Кроме того, президент РФ подтвердил готовность немедленно оказать содействие в ликвидации последствий бедствия.

Также стало известно, что российские спасатели вылетели в Турцию и Сирию для оказания помощи пострадавшим в результате сильных землетрясений в регионах. Ведомство направило в республики четыре самолета, которые доставят специалистов аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра «Лидер» к месту происшествия.

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