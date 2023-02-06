Российские спасатели вылетели в Турцию и Сирию для оказания помощи после землетрясения

По словам Александра Куренкова, четыре самолета МЧС России доставят спасателей аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра «Лидер» в зоны разрушительных землетрясений.

© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России

Российские спасатели вылетели в Турцию и Сирию для оказания помощи пострадавшим в результате сильных землетрясений в регионах. Об этом сообщил глава Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Ведомство направило в республики четыре самолета, которые доставят специалистов аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра «Лидер» к месту происшествия.

В состав группировки входят семь кинологических расчетов и более 100 спасателей по проведению работ в зоне катастрофических разрушений. Они имеют все необходимое оборудование для поиска и спасения пострадавших.

Для оперативного оказания помощи пострадавшим в результате природного катаклизма в зону ЧС российские спасатели также доставят аэромобильный госпиталь, на базе которого более 40 специалистов МЧС РФ будут оказывать квалифицированную медицинскую помощь.

По последней информации, число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1651, при этом пострадали 11 119 местных жителей. Произошедшие в ночь на 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш подземные толчки стали самыми сильными в истории страны за последние 80 лет. Их магнитуда, по разным данным, составила от 7,5 до 7,7.