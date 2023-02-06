Эрдоган объявил в Турции национальный траур до 12 февраля

Страшное землетрясение привело к гибели более 1600 местных жителей, свыше 11 тысяч человек получили ранения.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля включительно в связи с землетрясением, в результате которого погибли более 1600 жителей.

«Объявлен семидневный общенациональный траур. Вплоть до заката солнца 12 февраля флаг Турции по всей стране и в зарубежных представительствах будет приспущен», - написал турецкий лидер в своем Telegram-канале.

Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа сообщил, что число погибших при сейсмической активности в Турции выросло до 1651. Он добавил, что пострадали более 11 тысяч человек.

Подземный толчок магнитудой 7,4 произошел рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш. Он также затронул сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По данным Министерства здравоохранения Сирии, число погибших в результате землетрясения в стране увеличилось до 538 человек. В ведомстве добавили, что ранения получили 1 353 человека.