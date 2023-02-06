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Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с землетрясением

Тимур Шерзад
17:33 06.02.2023
Также Владимир Путин подтвердил коллеге из Турции готовность оказать помощь в ликвидации последствий катастрофы.
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с землетрясением
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает сайт Кремля. 

Путин выразил глубокие соболезнования в связи с землетрясениями в Турции, которые повлекли многочисленные человеческие жертвы. 

Кроме этого, президент России подтвердил готовность немедленно оказать содействие в ликвидации последствий бедствия. При этом в сообщении подчеркивается, что конкретные предложения уже переданы Турции.

Эрдоган тепло поблагодарил Путина за искреннюю и оперативную реакцию. Он заявил, что дает указания компетентным ведомствам принять помощь российских спасателей. 

Ранее турецкому коллеге выразил соболезнования министр обороны России Сергей Шойгу. Также он предложил помощь в ликвидации последствий землетрясения по линии российского оборонного ведомства.

На данный момент сообщается, что жертвами землетрясения в Турции стали более тысячи человек.

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