Путин заявил, что Россия готова оказать помощь Сирии и Турции в связи с землетрясением
Президент России Владимир Путин заявил своим сирийскому и турецкому коллегам Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, что РФ готова оказать помощь Сирии и Турции в связи с мощным землетрясением.
Телеграммы, направленные главам двух государств, были опубликованы на сайте Кремля.
Российский лидер выразил Асаду и Эрдогану соболезнования в связи с гибелью людей в Сирии и Турции, а также многочисленными разрушениями.
«Разделяем печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших и готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия», - отмечается в телеграмме, направленной сирийскому лидеру.
В сообщении президенту Турции Эрдогану Путин подчеркнул, что Российская Федерация готова оказать требующуюся помощь стране, оказавшейся в таком тяжелом положении из-за разгула стихии.
«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии», - заявил Путин Эрдогану.
Ранее сообщалось, что жертвами подземных толчков, произошедших сегодня ранним утром в провинции Кахраманмараш, в Турции стали 284 человека, в Сирии - 237 человек.