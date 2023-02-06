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Путин заявил, что Россия готова оказать помощь Сирии и Турции в связи с землетрясением

Анна Назайкина
10:59 06.02.2023
Телеграммы, направленные Асаду и Эрдогану, были опубликованы на сайте Кремля.
Путин заявил, что Россия готова оказать помощь Сирии и Турции в связи с землетрясением
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Президент России Владимир Путин заявил своим сирийскому и турецкому коллегам Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, что РФ готова оказать помощь Сирии и Турции в связи с мощным землетрясением.

Телеграммы, направленные главам двух государств, были опубликованы на сайте Кремля.

Российский лидер выразил Асаду и Эрдогану соболезнования в связи с гибелью людей в Сирии и Турции, а также многочисленными разрушениями.

«Разделяем печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших и готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия», - отмечается в телеграмме, направленной сирийскому лидеру.

В сообщении президенту Турции Эрдогану Путин подчеркнул, что Российская Федерация готова оказать требующуюся помощь стране, оказавшейся в таком тяжелом положении из-за разгула стихии.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии», - заявил Путин Эрдогану.

Ранее сообщалось, что жертвами подземных толчков, произошедших сегодня ранним утром в провинции Кахраманмараш, в Турции стали 284 человека, в Сирии - 237 человек.

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