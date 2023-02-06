Жертвами землетрясения в Турции стали более тысячи человек

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Количество погибших от землетрясения в Турции выросло до 1 121 человека, более 7,5 тысячи пострадали. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

«Число жертв землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше достигло 1 121, 7 634 человека госпитализированы», - говорится в сообщении.

Уточняется, что разрушено 2 834 постройки.

Рано утром в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, эпицентр которого находился в провинции Кахраманмараш на юге страны. Днем произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Сообщалось о 912 погибших и 5 385 пострадавших.

Землетрясение также произошло в Сирии, его жертвами, по предварительным данным, стали более 370 человек. Подземные толчки ощущались в Грузии, Ираке и Абхазии.