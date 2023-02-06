Шойгу предложил помощь в ликвидации последствий землетрясения коллеге из Турции

Также министр обороны России выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в Турецкой Республике.

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Министр обороны России Сергей Шойгу предложил своему турецкому коллеге Хулуси Акару помощь в ликвидации последствий землетрясения, которое произошло сегодня в Турции, включая готовность РФ оказать медпомощь пострадавшим.

Также глава российского оборонного ведомства выразил соболезнования Акару в связи с большими человеческими жертвами. Акар поблагодарил Шойгу за предложенную помощь, пообещав подготовить в ближайшее время конкретные предложения. Разговор состоялся по телефону по инициативе РФ.

Произошедшее в ночь на 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш землетрясение стало самым сильным в истории страны с 1939 года. Магнитуда толчков, по разным данным, составила от 7,5 до 7,7. Эпицентр находился более чем в 30 километрах от Газиантепа и недалеко от границы с Сирией. Сотни домов обрушились, под завалами остаются люди.

По последним данным, стихия унесла жизни 912 человек, 5 385 получили ранения.