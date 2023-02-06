Шойгу выразил соболезнования в связи с жертвами от землетрясения министру обороны Турции Хулуси Акару
Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по телефонной связи с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.
«Сергей Шойгу выразил искренние соболезнования Хулуси Акару в связи многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в Турецкой Республике, произошедшими в результате землетрясения», - говорится в сообщении.
Шойгу предложил коллеге оказать всю необходимую помощь по линии Минобороны России в ликвидации последствий землетрясения, включая медпомощь пострадавшим.
Хулуси Акар поблагодарил министра обороны России, а также пообещал подготовить конкретные предложения в ближайшее время.
В МО РФ уточнили, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения в Вооруженных силах России с 2023 по 2026 год.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов