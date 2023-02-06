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В Ереване и Гюмри были отмечены толчки в результате землетрясения в Турции

Андрей Аркадьев
15:32 06.02.2023
Землетрясение ощущалось в городе Ереване магнитудой 3, в городе Гюмри Ширакской области - силой 3-4 балла.
В Ереване и Гюмри были отмечены толчки в результате землетрясения в Турции
© Фото: GTW, imageBROKER.com, GlobalLookPress
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Подземные толчки в результате землетрясения в Турции ощутили сегодня жители армянских городов Еревана и Гюмри.

Как сообщает Служба сейсмической защиты, магнитуда в столице Армении достигает 3 баллов, а в Гюмри - 3-4 баллов.

Ранее сообщалось, что жители Батуми также заявили о толчках.

В Турции сегодня произошло несколько землетрясений, магнитуда самого сильного из них составила 7,8. Подземные толчки начались в ночь на 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш. Землетрясение стало самым сильным в истории страны с 1939 года. Стихия затронула и север Сирии.

По официальным данным, общее количество погибших в Турции и Сирии превысило 1 200 человек и еще почти 6 500 пострадали. На местах работают экстренные службы, под завалами находятся люди.

Министр обороны РФ  Сергей Шойгу в телефонном разговоре со своим турецким коллегой  Хулуси Акаром предложил помощь в ликвидации последствий землетрясения.

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