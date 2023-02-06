Эрдоган охарактеризовал сегодняшнее землетрясение как крупнейшее бедствие в Турции с 1939 года

В результате землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш погибли 912 человек, 5 385 получили ранения.

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Произошедшее в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции землетрясение стало крупнейшим бедствием в истории страны с момента Эрзинджанского землетрясения 1939 года. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, магнитуда землетрясения составила 7,4. Оно началось в провинции Кахраманмараш примерно более чем в 30 километрах от города Газиантеп и недалеко от границы с Сирией. Сотни домов обрушились, под завалами остаются люди.

По словам Эрдогана, жертвами стихии стали 912 человек, 5 385 получили ранения.

Россияне, проживающие в турецком городе Газипаша, в беседе со «Звездой» рассказали о моменте начала мощного землетрясения и об обстановке на данный момент.

Потери от землетрясения не только человеческие, но и инфраструктурные. Страдает и историческое наследие. Так, в Турции обрушилась крепость в Газиантепе. Она входит в список наследия ЮНЕСКО, ее стены помнят еще времена империи Древнего Рима.