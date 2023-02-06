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Жители Абхазии сообщили о подземных толчках

Анна Касаткина
15:20 06.02.2023
В Сухуме в целях безопасности люди выходили из домов на улицы.
Жители Абхазии сообщили о подземных толчках
© Фото: Ekaterina Anpilogova, RussianLook, GlobalLookPress
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Жители Абхазии, в том числе Сухума, ощутили в понедельник днем подземные толчки. У некоторых людей качались люстры и открывались двери, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

Толчки ощущались около 13.30. Агентство отметило, что в целях безопасности люди выходили из домов на улицы.

В понедельник в Турции и Сирии произошло несколько землетрясений. Землетрясение в Турции стало самым сильным с 1939 года, его максимальная магнитуда составила 7,8 балла. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в результате стихийного бедствия погибли 912 человек, еще более 5 000 получили ранения. В Сирии, по предварительным данным, погибли 326 человек, в числе которых сестра премьер-министра Хусейна Арнуса Насуб, ее дети и внуки. Подземные толчки также ощущались в иракском Багдаде.

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