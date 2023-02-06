Al-Watan сообщила о гибели сестры сирийского премьера Арнуса в результате землетрясения

К этому часу известно о 326 погибших и 1 042 пострадавших из-за землетрясения в Сирии.

© Фото: ТРК "Звезда"

Сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса, Насуб Арнус, погибла в результате землетрясения в провинции Хама. Об этом сообщила сирийская газета Al-Watan. Как пишет издание, вместе с женщиной под завалами остались несколько ее детей и внуков.

«Сестра премьер-министра САР Хусейна Арнуса, Насуб Арнус, погибла в результате обрушения здания в Хаме после землетрясения», - пишет газета.

Всего сирийский Минздрав сообщил о 326 жертвах землетрясения. Более 1 042 человек пострадали.

Мощные подземные толчки были зафиксированы в Турции накануне ночью. Землетрясение магнитудой 7,4 разрушило 2 828 зданий в разных городах республики. К этому часу известно о 912 погибших и более 5 000 раненых в Турции. Около 2,5 тысячи человек удалось достать из-под завалов и обломков живыми и невредимыми.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своим коллегам в Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану и заявил о готовности официальной Москвы оказать помощь в ликвидации последствий стихии.