Захарова показала раскачивающиеся в Багдаде люстры во время землетрясения в Турции

© Видео: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram © Фото: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сняла на видео последствия землетрясений в Турции и Сирии. Сейчас она сопровождает министра иностранных дел Сергея Лаврова, который совершает рабочий визит в столицу Ирака. На опубликованных Захаровой кадрах видно, как тяжелые люстры в большом зале раскачиваются из стороны в сторону.

«Дневное землетрясение в Багдаде вывело из равновесия тяжелые люстры в административных зданиях», - написала Захарова.

Ранее Захарова сообщила, что подземные толчки от ночного землетрясения в Турции ощущались в Багдаде, но были странными. Вместо толчков земля «колебалась около двух минут», написала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Мощное землетрясение произошло в Турции минувшей ночью. За ним последовала серия афтершоков. Подземные толчки магнитудой 7,4 разрушили 2 828 зданий и строений в семи регионах Турции, 912 человек погибли, более 5 000 получили ранения. Разрушения и многочисленные человеческие жертвы и в соседней Сирии. Цифры постоянно растут по мере разбора завалов и не являются окончательными.

Владимир Путин ранее выразил соболезнования президентам Турции и Сирии и предложил помощь Москвы в ликвидации последствий трагедии.