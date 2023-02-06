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Захарова показала раскачивающиеся в Багдаде люстры во время землетрясения в Турции

Ян Брацкий
14:25 06.02.2023
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о новом землетрясении в Турции магнитудой 7,7.
© Видео: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram © Фото: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сняла на видео последствия землетрясений в Турции и Сирии. Сейчас она сопровождает министра иностранных дел Сергея Лаврова, который совершает рабочий визит в столицу Ирака. На опубликованных Захаровой кадрах видно, как тяжелые люстры в большом зале раскачиваются из стороны в сторону.

«Дневное землетрясение в Багдаде вывело из равновесия тяжелые люстры в административных зданиях», - написала Захарова.

Ранее Захарова сообщила, что подземные толчки от ночного землетрясения в Турции ощущались в Багдаде, но были странными. Вместо толчков земля «колебалась около двух минут», написала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Мощное землетрясение произошло в Турции минувшей ночью. За ним последовала серия афтершоков. Подземные толчки магнитудой 7,4 разрушили 2 828 зданий и строений в семи регионах Турции, 912 человек погибли, более 5 000 получили ранения. Разрушения и многочисленные человеческие жертвы и в соседней Сирии. Цифры постоянно растут по мере разбора завалов и не являются окончательными.

Владимир Путин ранее выразил соболезнования президентам Турции и Сирии и предложил помощь Москвы в ликвидации последствий трагедии.

Экспертное мнение и аналитика
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